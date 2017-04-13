З підозрюваного у вбивстві Веремія зняли браслет – правозахисниця

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Четвер, 13 квітня 2017, 00:59

Фігурант справи про вбивство під час подій Революції гідності журналіста В’ячеслава Веремія Юрій Крисін на волі.

Про це повідомила правозахисниця Марія Томак у facebook, посилаючись на власні джерела.

"Якраз у цей момент, о 20.00, поліція Київської області знімає із Юрія Крисіна електронний браслет. Про це повідомляють наші джерела. Тепер підозрюваний в епізоді щодо вбивства Веремія, а також у стрілянині на АЗС у Києві, - вільна людина", - написала вона.

Томак повідомила, що така ситуація склалася завдяки судді Солом'янського райсуду Києва Олені Куровій.

"Спершу п. Курова не призначила вчасно підготовче судове засідання, далі безпідставно не провела його і не продовжила запобіжний захід для Крисіна, створивши таким чином правову невизначеність, і зрештою - всупереч вимозі Управління спецрозслідувань ГПУ - не повідомила ГУ НП в Київській області про те, що запобіжний захід Крисіна вважається автоматично продовженим", - пояснює правозахисниця.

За її даними, наступне засідання Солом'янського райсуду, на якому може бути розглянуте питання щодо продовження запобіжного заходу для Крисіна, відбудеться за більш ніж два тижні - 28 квітня.

"До того часу Юрій Крисін має вдосталь часу і законне право кудись звалити. Не здивуюся, якщо так і станеться", - додала Томак.

Суд системно звільняє з-під варти підозрюваного у причетності до вбивства Веремія, попри те, що за три роки, відколи триває слідство, він встиг скоїти ще два злочини.

Крисін обвинувачується в тому, що в складі групи "тітушок" бив журналіста бейсбольною биткою біля Михайлівської площі 18 лютого 2014 року в Києві.

За версією слідства, безпосереднє вбивство журналіста скоїв житель Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Нагадаємо, В’ячеслав Веремій був убитий вночі 18 лютого. Він з колегою із газети "Вести" їхав додому на таксі і, побачивши групу "тітушок", почав знімати їх на мобільний телефон. Молодики побачили це, зупинили світлошумовою гранатою машину, витягли всіх, хто там був, і почали бити. Коли журналісту вдалося вирватися, йому вистрілили в спину.

Теми: Майдан суд
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