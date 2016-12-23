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Суд звільнив звинуваченого в причетності до вбивства журналіста Веремія

П'ятниця, 23 грудня 2016, 15:44

Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти Юрія Крисіна, якого обвинувачують у причетності до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія під час Євромайдану.

Про це написала на своїй сторінці в Facebook написала адвокат Євгенія Закревська.

"Отже, сьогодні підсудного у справі про напад на журналіста Веремія Юрія Крисіна, якого після звільнення з-під варти за обвинуваченням у справі Веремія, уже двічі затримували й один раз засудили за скоєння інших, більш "звичних" йому злочинів, знову (втретє) випустили з-під варти", - написала вона.

Крисін
Крисін
ФБ Закревської

"Скільки ще злочинів, перебуваючи під судом і сліідством у інших справах Крисін має скоїти, щоб колегія суддів в складі Дениса Масенка, Олега Присяжнюка й Ігоря Паленика усвідомила сенс поняття "ризик рецидиву", - обурилась вона.

Закревська звернула увагу, що за звітами  про автоматичий розподіл справи в апеляції прізвища суддів часто бувають на слуху у майданівських справах.

Як повідомлялося, у жовтні 2015 року суд заарештував Крисіна, обвинувачуваного в причетності до вбивства журналіста Веремія, за підозрою у вимаганні грошей у перевізників.

Крисін обвинувачується в тому, що в складі групи "тітушок" бив журналіста Веремія бейсбольною биткою біля Михайлівської площі 18 лютого 2014 року в Києві.

За версією слідства, безпосереднє вбивство журналіста скоїв житель Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

"Українська правда" у Threads

Теми: Майдан
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