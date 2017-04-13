Трамп більше не вважає НАТО застарілим

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже не вважає союз НАТО застарілим.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у Вашингтоні, пише The Washington Post.

Трамп висловив свою повну підтримку НАТО, заявивши, що більше не вважає альянс застарілим.

"Я заявляв про це дуже давно і вони змінилися – і тепер вони борються з тероризмом", - сказав Трамп.

"Я казав, що він (альянс) застарілий. Він більше не застарілий", - заявив президент США.

Протягом більш ніж року Трамп заявляв, що НАТО застаріле і коштує США надто дорого, пропонуючи замінити його альтернативною організацією, що спеціалізувалася б на боротьбі з тероризмом.

Залишається незрозумілим, до яких саме змін апелює президент. В липні 2016 року НАТО додало нову посаду помічника секретаря з розвідки і безпеки. Хоча експерти стверджують, що ця зміна не мала значного впливу для організації і відзначають, що НАТО вже давно розглядає проблеми тероризму. Але протягом декількох місяців після того, як посада була створена, Трамп продовжував називати НАТО застарілим.

При цьому Столтенберг заявив президенту США, що він правий.

"Ми створили новий підрозділ для розвідки, який підсилює нашу здатність боротися з тероризмом, і працювати разом в альянсі для боротьби з тероризмом, навіть ще більш ефективно", - сказав Столтенберг.

"Але ми погодилися сьогодні з вами, що НАТО може і повинне робити більше в глобальній боротьбі з тероризмом", - додав він.

Трамп підтвердив свою позицію, що члени НАТО мають платити "справедливу частку" військових витрат, підкресливши, що члени альянсу мають витрачати 2% ВВП на оборону.