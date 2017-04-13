Трамп больше не считает НАТО устаревшим

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не считает союз НАТО устаревшим.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенберґом в Вашингтоне, пишет The Washington Post.

Трамп выразил свою полную поддержку НАТО, заявив, что больше не считает альянс устаревшим.

"Я заявлял об этом очень давно и они изменились - и теперь они борются с терроризмом", - сказал Трамп.

"Я говорил, что он (альянс) устарел. Он больше не устаревший ", - заявил президент США.

В течение более чем года Трамп заявлял, что НАТО устаревшее и стоит США слишком дорого, предлагая заменить его альтернативной организацией, которая специализировалась бы на борьбе с терроризмом.

Остается непонятным, к каким именно изменениям апеллирует президент. В июле 2016 года НАТО добавило новую должность помощника секретаря по разведке и безопасности. Хотя эксперты утверждают, что это изменение не имело значительного влияния для организации и отмечают, что НАТО уже давно рассматривает проблемы терроризма. Но в течение нескольких месяцев после того, как должность была создана, Трамп продолжал называть НАТО устаревшим.

При этом Столтенберг заявил президенту США, что он прав.

"Мы создали новое подразделение для разведки, которое усиливает нашу способность бороться с терроризмом, и работать вместе в альянсе для борьбы с терроризмом, даже еще более эффективно", - сказал Столтенберг.

"Но мы согласились сегодня с вами, что НАТО может и должно делать больше в глобальной борьбе с терроризмом", - добавил он.

Трамп подтвердил свою позицию, что члены НАТО должны платить "справедливую долю" военных расходов, подчеркнув, что члены альянса должны тратить 2% ВВП на оборону.