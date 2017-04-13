У Вінниці солдат загинув через свою гранату, ще 3 осіб поранено

У Вінниці в ніч на 13 квітня біля будинку культури стався вибух, у результаті якого загинув 20-річний солдат, а троє його супутників отримали поранення.

Як повідомляє поліція Вінницької області, близько 2:25 вінничанин повідомив про вибух на вулиці Замостянській, у результаті якого постраждали люди.

За попередніми даними експертів вибухотехнічної служби поліції, здетонував осколковибуховий пристрій, який саме – встановить експертиза.

У Вінниці солдат загинув через гранату, ще 3 осіб поранено Поліція Вінниччини

Як розповів керівник вибухотехнічного відділу поліції Валентин Мельник, попередньо вибухнув предмет, схожий на гранату, який 20-річний солдат дістав зі своєї сумки.

Поруч із загиблим був 26-річний товариш по службі, 16-річна дівчина та 20-річний вінничанин. Усі вони отримали осколкові поранення та госпіталізовані.

Під час огляду з місця події поліція вилучила 5 різнокаліберних набоїв, стріляний тубус РПГ-26, 2 димові шашки та 3 важелі до запалів осколкових гранат.

Вилучене направили на експертизу.

Поліція встановлює обставини трагедії та походження вибухонебезпечних предметів.

За попередньою інформацією слідства, військовослужбовці перебували у короткостроковій відпустці.

Відкрито кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (з додатковою відміткою "нещасний випадок").