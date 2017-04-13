В Виннице солдат погиб из-за своей гранаты, еще 3 человека ранены
В Виннице в ночь на 13 апреля возле дома культуры произошел взрыв, в результате которого погиб 20-летний солдат, а трое его спутников получили ранения.
Как сообщает полиция Винницкой области, около 2:25 винничанин сообщил о взрыве на улице Замостянской, в результате которого пострадали люди.
По предварительным данным экспертов взрывотехнической службы полиции, сдетонировал осколочновзрывное устройство, какое именно – установит экспертиза.
Как рассказал руководитель взрывотехнического отдела полиции Валентин Мельник, предварительно взорвался предмет, похожий на гранату, который 20-летний солдат достал из своей сумки.
Рядом с погибшим был 26-летний сослуживец, 16-летняя девушка и 20-летний винничанин. Все они получили осколочные ранения и госпитализированы.
Во время осмотра с места событий полиция изъяла 5 разнокалиберных зарядов, стреляный тубус РПГ-26, 2 дымовые шашки и 3 рычага к запалам осколочных гранат.
Изъятое направили на экспертизу.
Полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождение взрывоопасных предметов.
По предварительной информации следствия, военнослужащие находились в краткосрочном отпуске.
Открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (с дополнительной отметкой "несчастный случай").