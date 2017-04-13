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В Виннице солдат погиб из-за своей гранаты, еще 3 человека ранены

Четверг, 13 апреля 2017, 12:28

В Виннице в ночь на 13 апреля возле дома культуры произошел взрыв, в результате которого погиб 20-летний солдат, а трое его спутников получили ранения.

Как сообщает полиция Винницкой области, около 2:25 винничанин сообщил о взрыве на улице Замостянской, в результате которого пострадали люди.

По предварительным данным экспертов взрывотехнической службы полиции, сдетонировал осколочновзрывное устройство, какое именно – установит экспертиза.

В Виннице солдат погиб из-за гранаты, еще 3 человека ранены
В Виннице солдат погиб из-за гранаты, еще 3 человека ранены
Полиция

Как рассказал руководитель взрывотехнического отдела полиции Валентин Мельник, предварительно взорвался предмет, похожий на гранату, который 20-летний солдат достал из своей сумки.

 

Рядом с погибшим был 26-летний сослуживец, 16-летняя девушка и 20-летний винничанин. Все они получили осколочные ранения и госпитализированы.

 

Во время осмотра с места событий полиция изъяла 5 разнокалиберных зарядов, стреляный тубус РПГ-26, 2 дымовые шашки и 3 рычага к запалам осколочных гранат.

Изъятое направили на экспертизу.

 

Полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождение взрывоопасных предметов.

По предварительной информации следствия, военнослужащие находились в краткосрочном отпуске.

Открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (с дополнительной отметкой "несчастный случай").

Темы: Винницаармияоружие
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