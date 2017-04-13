Клімкін: Візит Тіллерсона в Росію показав, що довіри до неї немає

Візит держсекретаря США Рекса Тіллерсона показав, що з Росією не можна співпрацювати і розмовляти на основі довіри.

Про це у четвер заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи підсумки зустрічі державного секретаря США Рекса Тіллерсона з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим 12 квітня в Москві, передають Українські Новини.

"Візит Тіллерсона – це етап у вибудовуванні того, яким чином ми можемо спільно тиснути на Росію, щоб вона почала, нарешті, діяти в логіці того, щоб піти з Донбасу", - сказав міністр закордонних справ.

Клімкін додав, що ще на засіданні "Україна – НАТО" США запевнили Україну, що вони завжди будуть виступати з підтримкою української держави і санкції, введені через окупацію Донбасу, залишаться в силі до виконання в повній мірі досягнутих в Мінську домовленостей.

"Я вважаю, що його візит дуже чітко продемонстрував… нашу спільну тезу – з Росією не можна ні співпрацювати, ні розмовляти на основі довіри. У час візиту однозначно було підтверджено, до речі, те, що сказав Тіллерсон в ході зустрічі глав МЗС G7: "Ми готові зробити для України більше. Кожен, хто сидить за цим столом, теж повинен зробити більше. І це дуже важливо", - додав міністр.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін і держсекретар США Рекс Тіллерсон тему України обговорювали неглибоко.