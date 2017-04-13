Каденюк проти перенесення Дня космонавтики на дату його польоту

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Четвер, 13 квітня 2017, 14:40

Перший український космонавт, льотчик-випробувач Леонід Каденюк не підтримує ідею перенести День космонавтики в Україні на дату його польоту в космос.

Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції "Говорит Москва", коментуючи ідею віце-прем'єра України В'ячеслава Кириленка.

"Звісно, я категорично проти. Чому? Тому що політ Гагаріна, взагалі перший політ людини в космос, він мав значення не просто для Радянського Союзу, навіть не просто для планети Земля, а він мав всесвітнє значення, оскільки на одній із планет Всесвіту цивілізація змогла створити такі технічні засоби, за допомогою яких змогла подолати гравітацію своєї планети й вирватися в космос", – заявив Каденюк.

"Тобто це свято – воно є всесвітнім святом. Тому, звісно, у жодному разі не можна його скасовувати, чимсь заміняти. Гагаріна взагалі ніхто не може замінити", – додав генерал-майор Військово-повітряних сил України.

Леонід Каденюк
Леонід Каденюк
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А в інтерв'ю "24 каналу" 12 квітня Каденюк сказав, що політ Гагаріна зародив у ньому мрію стати космонавтом.

"Моя мрія народилася 12 квітня 1961 року, коли людина вперше полетіла в космос. Мені тоді було 10 років. Політ Гагаріна – це було надзвичайне досягнення людини. Це початок нової ери в історії людства", – сказав він.

"На одній із мільярдів планет у Всесвіті, цивілізація цієї планети створила такі технічні засоби, за допомогою яких вона змогла подолати тяжіння своєї планети і вирватися в космос. І тоді, в той день, у мене з’явилася мрія стати космонавтом", – додав космонавт.

"Якщо цю мрію зміг втілити хлопчик із буковинського села, то так само вона може бути здійснена будь-ким. Життя людини повинно починатися з мрії. На своєму прикладі я переконався у цьому. Мрія допомагає людині переборювати труднощі, спрямовує, дисциплінує і допомагає добиватися своїх цілей", – сказав Каденюк.

Як відомо, напередодні Кириленко заявив, що День авіації й космонавтики добре б перенести з 12 квітня на інший день, пов'язаний із історією України, а не СРСР, – наприклад на дату польоту в космос першого українського космонавта Леоніда Каденюка.

12 квітня 1961 року радянський космонавт Юрій Гагарін на кораблі "Восток" вперше злетів у космос і облетів Землю. А 12 квітня 1981 року стартував перший пілотований корабель американської програми "Шаттл".

У СРСР з 1962 року 12 квітня відзначали День космонавтики. В Україні Леонід Кучма зробив його Днем працівників ракетно-космічної галузі.

Леонід Каденюк, який народився в селі Клішківці Чернівецької області, разом із іншими радянськими космонавтами випробовував систему "Буран", був льотчиком-випробувачем Державного НДІ Військово-повітряних сил СРСР, а з 19 листопада до 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК Columbia місії STS-87.

Зараз готується до перевидання книга Каденюка "Місія – космос", яка стала книгою року в 2009 році.

Олена Рощенко, УП

Теми: історія космос декомунізація Кириленко
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