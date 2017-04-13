Каденюк против переноса Дня космонавтики на дату его полёта

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Четверг, 13 апреля 2017, 14:40

Первый украинский космонавт, лётчик-испытатель Леонид Каденюк не поддерживает идею перенести День космонавтики в Украине на дату его полёта в космос.

Об этом он сказал в интервью радиостанции "Говорит Москва", комментируя идею вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко.

"Естественно, я категорически против. Почему? Потому что полёт Гагарина, вообще первый полёт человека в космос, он имел значение не просто для Советского Союза, даже не просто для планеты Земля, а он имел вселенское значение, поскольку на одной из планет Вселенной цивилизация смогла создать такие технические средства, с помощью которых смогла преодолеть гравитацию своей планеты и вырваться в космос", – заявил Каденюк.

"То есть этот праздник – он является всемирным праздником. Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя его отменять, чем-то заменять. Гагарина вообще никто не может заменить", – добавил генерал-майор Военно-воздушных сил Украины.

Леонід Каденюк
Леонид Каденюк
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А в интервью "24 каналу" 12 апреля Каденюк сказал, что полет Гагарина зародил в нем мечту стать космонавтом.

"Моя мечта родилась 12 апреля 1961 года, когда человек впервые полетел в космос. Мне тогда было 10 лет. Полет Гагарина – это было чрезвычайное достижение человека. Это начало новой эры в истории человечества", – сказал он.

"На одной из миллиардов планет во Вселенной цивилизация этой планеты создала такие технические средства, с помощью которых она смогла преодолеть притяжение своей планеты и вырваться в космос. И тогда, в тот день, у меня появилась мечта стать космонавтом", – добавил космонавт.

"Если эту мечту смог воплотить мальчик из буковинского села, то так же она может быть осуществлена кем-угодно. Жизнь человека должна начинаться с мечты. На своем примере я убедился в этом. Мечта помогает человеку преодолевать трудности, направляет, дисциплинирует и помогает добиваться своих целей", – сказал Каденюк.

Как известно, накануне Кириленко заявил, что День авиации и космонавтики хорошо бы перенести с 12 апреля на другой день, связанный с историей Украины, а не СССР, – например на дату полета в космос первого украинского космонавта Леонида Каденюка.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на корабле "Восток" с "Байконура" впервые полетел в космос и совершил орбитальный облет Земли. А 12 апреля 1981 года стартовал первый пилотированный корабль американской программы "Шаттл".

В СССР с 1962 года 12 апреля отмечали День космонавтики. В Украине Леонид Кучма сделал его Днем работников ракетно-космической отрасли.

Леонид Каденюк, который родился в селе Клишковцы Черновицкой области, вместе с другими советскими космонавтами испытывал систему "Буран", был летчиком-испытателем Государственного НИИ Военно-воздушных сил СССР, а с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском БТКК Columbia миссии STS-87.

Сейчас готовится к переизданию книга Каденюка "Миссия – космос", которая стала книгой года в 2009 году.

Алена Рощенко, УП

Темы: история космос декоммунизация Кириленко
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