Відстороненого суддю Ємельянова вирішили повернути на посаду

904 перегляди
0
Четвер, 13 квітня 2017, 16:49

Вища рада правосуддя відхилила клопотання ГПУ про продовження строку відсторонення від посади судді Вищого госпсуду Артура Ємельянова.

Про це повідомив голова ВРП Ігор Бенедисюк на засіданні органу в четвер, передають "Українські новини".

"ВРП вирішила повернути Генпрокуратурі дане клопотання без розгляду", - сказав він.

За словами Бенедисюка, рішення прийнято з урахуванням декількох окремих думок членів ради.

Нагадаємо, що строк відсторонення від посади Ємельянова, підозрюваного в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ, закінчується 17 квітня.

Раніше Генеральна прокуратура просила ВРП продовжити цей термін до 17 червня. При цьому представник ГПУ пояснив, що повернення Ємельянова в крісло судді може спричинити вчинення нових кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 29 липня.

Як повідомлялося, 12 січня Вища рада правосуддя відсторонила суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова від виконання обов'язків на 2 місяці – до 12 березня, проте потім продовжила цей термін до 17 квітня.

Раніше ГПУ повідомила Ємельянову про підозру у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

27 жовтня 2016 року суд обрав судді запобіжний захід у вигляді застави на суму 1,5 млн гривень і зобов'язав здати закордонний паспорт.

Теми: суд кримінал
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Із підозрюваного у вбивстві Веремія зняли браслет – правозахисниця 13 квітня 2017, 00:59
Суд зобов’язав повернути "Тедіс Україна" конфісковане майно 12 квітня 2017, 20:36
Суд заарештував рахунки тютюнового монополіста "Тедіс Україна" 12 квітня 2017, 11:25
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
САП знову продовжила розслідування проти Охендовського
Україна передала в ЄСПЛ нові докази про захоплення Криму Росією
Без 8 березня, але з 1 травня: новий законопроект про свята
Ковалів йде з посади голови наглядової ради "Нафтогазу"
Усі новини
Чистий четвер

Аби паска вдалася: рецепти і правила випікання

Авіа

Так було не завжди: чому у літаках округлені вікна