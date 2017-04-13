Відстороненого суддю Ємельянова вирішили повернути на посаду
Вища рада правосуддя відхилила клопотання ГПУ про продовження строку відсторонення від посади судді Вищого госпсуду Артура Ємельянова.
Про це повідомив голова ВРП Ігор Бенедисюк на засіданні органу в четвер, передають "Українські новини".
"ВРП вирішила повернути Генпрокуратурі дане клопотання без розгляду", - сказав він.
За словами Бенедисюка, рішення прийнято з урахуванням декількох окремих думок членів ради.
Нагадаємо, що строк відсторонення від посади Ємельянова, підозрюваного в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ, закінчується 17 квітня.
Раніше Генеральна прокуратура просила ВРП продовжити цей термін до 17 червня. При цьому представник ГПУ пояснив, що повернення Ємельянова в крісло судді може спричинити вчинення нових кримінальних правопорушень.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 29 липня.
Як повідомлялося, 12 січня Вища рада правосуддя відсторонила суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова від виконання обов'язків на 2 місяці – до 12 березня, проте потім продовжила цей термін до 17 квітня.
Раніше ГПУ повідомила Ємельянову про підозру у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.
27 жовтня 2016 року суд обрав судді запобіжний захід у вигляді застави на суму 1,5 млн гривень і зобов'язав здати закордонний паспорт.
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