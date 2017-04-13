7 затриманих кримських татар готують до "суду" в анексованому Криму

144 перегляди
0
Четвер, 13 квітня 2017, 18:37

У окупованому Криму очікується судилище над сімома кримськими татарами, затриманими в четвер у зв'язку з обшуками в 6 і 7 мікрорайонах у Бахчисараї.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook громадської діячки Мумине Салієвої.

"Повинні проходити суди за статтями КоАП РФ над затриманими: Сейдамет Мустафаєв, Ескендер Меметов, Шевкет Абдураманов, Мустафа Абдураманов, Ремзі Зудієв, Мідат Муждаба, Азіз Азізов", - написала Салієва.

За її даними, до будівлі суду допущені адвокати Едем Семедляєв та Ліля Гемеджі, "проте суди ще навіть не розпочалися".

Як відомо, у четвер вранці в Бахчисараї працівники Федеральної служби безпеки Росії проводили обшуки у кримських татар.

Кримське управління МВС Росії заявило, що обшуки і затримання в окупованому Бахчисараї проводились в межах планових заходів.

Українська правда

Теми: Крим анексія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Климпуш-Цинцадзе: Росія може отримати ще один міжнародний позов 13 квітня 2017, 17:40
У справі Чийгоза допитують заступника голови Меджлісу Умерова 13 квітня 2017, 17:23
МЗС за утиски кримських татар вимагатиме тиснути на Росію 13 квітня 2017, 17:04
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Києві здійснюють обшук у справі про "мирний план Артеменка"
Рада відправила у відставку голову ФДМ
САП знову продовжила розслідування проти Охендовського
Україна передала в ЄСПЛ нові докази про захоплення Криму Росією
Усі новини
Культура

Як живуть і працюють українські самодіяльні художники

Євробачення-2017

"Захоплюючий Київ" покаже учасникам Євробачення київські мурали