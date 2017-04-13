В РФ назвали плановими заходами обшуки і затримання в Бахчисараї
Четвер, 13 квітня 2017, 13:42
Кримське управління МВС Росії каже, що обшуки і затримання в окупованому Бахчисараї проводились в межах планових заходів.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Співробітники МВС по Республіці Крим у взаємодії з іншими правоохоронними відомствами на території Бахчисарайського району проводять планові заходи, спрямовані на виявлення та затримання осіб, причетних до діяльності забороненої в Росії організації. Вилучається література екстремісткою спрямованості", - кажуть там.
Як повідомлялося, у четвер вранці в Бахчисараї працівники Федеральної служби безпеки Росії проводили обшуки у кримських татар.
Трьох кримських татар, які прийшли підтримати обшукуваних, затримали і відвезли на автозаку до місцевого відділення поліції.
Українська правда