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В Германии арестовали иракца, подозреваемого в подрыве автобуса "Боруссии"

Пятница, 14 апреля 2017, 00:24

13 апреля немецкий судья утвердил ордер на арест гражданина Ирака, задержанного после нападения на автобус с игроками команды "Боруссия".

Об этом говорится в заявлении федеральной прокуратуры Германии, передает Reuters.

Ранее прокуратура заявила, что 26-летний мужчина, согласно предварительной информации, был членом террористической группировки ИГИЛ в Ираке, прежде чем прибыть в Германию в начале 2016 года.

При этом в прокуратуре пока не предоставили никаких доказательств того, что этот человек участвовал в нападении в Дортмунде.

Как известно, 11 апреля возле автобуса немецкого футбольного клуба "Боруссия" произошло три взрыва, когда он отъезжал от отеля, где были размещены спортсмены. В результате ранение получил центральный защитник, испанец Марк Бартра.

Темы: Германия
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