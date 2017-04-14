В РФ хочуть увічнити дату "прийняття" Криму до складу Російської імперії

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 11:28

До Держдуми внесли законопроект про встановлення пам'ятною датою 19 квітня, коли, як вважають росіяни, Крим прийняли до складу Російської імперії.

Про це повідомляється на сайті Ради Федерації Федеральних зборів Росії.

З цією ініціативою виступила група сенаторів і депутатів на чолі зі спікером Ради Федерації Валентиною Матвієнко.

"Члени Ради Федерації внесли в Державну Думу законопроект про внесення змін у федеральний закон "Про дні військової слави і пам'ятні дати Росії". Проектом закону встановлюється нова пам'ятна дата Росії - День прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії (19 квітня 1783 року)", - йдеться в повідомленні.

За словами одного з авторів законопроекту, представника в РадФеді від Криму Сергія Цекова, 19 квітня 1783 року Катерина II підписала маніфест про прийняття Кримського півострова під захист Російської імперії, що стало "легітимною формою входження Криму до складу Росії".

У той же час Цеков зазначив, що в маніфесті немає термінів "приєднання" чи "включення".

Українська правда

Теми: Крим Росія святкування
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