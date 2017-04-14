В РФ хочуть увічнити дату "прийняття" Криму до складу Російської імперії

До Держдуми внесли законопроект про встановлення пам'ятною датою 19 квітня, коли, як вважають росіяни, Крим прийняли до складу Російської імперії.

Про це повідомляється на сайті Ради Федерації Федеральних зборів Росії.

З цією ініціативою виступила група сенаторів і депутатів на чолі зі спікером Ради Федерації Валентиною Матвієнко.

"Члени Ради Федерації внесли в Державну Думу законопроект про внесення змін у федеральний закон "Про дні військової слави і пам'ятні дати Росії". Проектом закону встановлюється нова пам'ятна дата Росії - День прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії (19 квітня 1783 року)", - йдеться в повідомленні.

За словами одного з авторів законопроекту, представника в РадФеді від Криму Сергія Цекова, 19 квітня 1783 року Катерина II підписала маніфест про прийняття Кримського півострова під захист Російської імперії, що стало "легітимною формою входження Криму до складу Росії".

У той же час Цеков зазначив, що в маніфесті немає термінів "приєднання" чи "включення".

Українська правда