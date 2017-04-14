За 3 роки АТО загинули 2652 військових – Міноборони
З початку проведення антитерористичної операції загинули понад 2,6 тисячі військових.
Про це на брифінгу 14 квітня заявив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
Лисенко нагадав, що 3 роки тому виконуючий обов'язки президента підписав наказ про проведення антитерористичної операції на сході країни.
Протягом минулих трьох років в боях за свободу і незалежність України віддали своє життя 2652 військовослужбовця і співробітника Збройних сил України, Національної гвардії, МВС СБУ, Держприкордонслужби та інших військових та прикордонних формувань", – зазначив полковник.
За словами Лисенка, 9578 військовослужбовців отримали поранення
Українська правда
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