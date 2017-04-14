За 3 роки АТО загинули 2652 військових – Міноборони

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 12:54

З початку проведення антитерористичної операції загинули понад 2,6 тисячі військових.

Про це на брифінгу 14 квітня заявив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Лисенко нагадав, що 3 роки тому виконуючий обов'язки президента підписав наказ про проведення антитерористичної операції на сході країни.

Протягом минулих трьох років в боях за свободу і незалежність України віддали своє життя 2652 військовослужбовця і співробітника Збройних сил України, Національної гвардії, МВС СБУ, Держприкордонслужби та інших військових та прикордонних формувань", – зазначив полковник.

За словами Лисенка, 9578 військовослужбовців отримали поранення

Українська правда

Теми: АТО Міноборони армія
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Коментарі — 1
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IP: 35.187.25.---DND14.04.2017 13:10
Я так і повірив, як цифрам втрат від Сталіна.
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