За 3 года АТО погибли 2652 военных – Минобороны
Пятница, 14 апреля 2017, 12:54
С начала проведения антитеррористической операции погибли более 2,6 тысячи военных.
Об этом на брифинге 14 апреля заявил представитель Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
Лысенко напомнил, что 3 года назад исполняющий обязанности президента подписал приказ о проведении антитеррористической операции на востоке страны.
"В течение последних трех лет в боях за свободу и независимость Украины отдали свою жизнь 2652 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, МВД, СБУ, Госпогранслужбы и других военных и пограничных формирований", – отметил полковник.
По словам Лысенко, 9578 военнослужащих получили ранения
Украинская правда