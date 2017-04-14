За 3 года АТО погибли 2652 военных – Минобороны

С начала проведения антитеррористической операции погибли более 2,6 тысячи военных.



Об этом на брифинге 14 апреля заявил представитель Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



Лысенко напомнил, что 3 года назад исполняющий обязанности президента подписал приказ о проведении антитеррористической операции на востоке страны.



"В течение последних трех лет в боях за свободу и независимость Украины отдали свою жизнь 2652 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, МВД, СБУ, Госпогранслужбы и других военных и пограничных формирований", – отметил полковник.



По словам Лысенко, 9578 военнослужащих получили ранения



Украинская правда