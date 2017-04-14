Авто знімальної групи "Слідство.інфо" обстріляли на Київщині

3815 переглядів
0
П'ятниця, 14 квітня 2017, 15:45

У п'ятницю під селищем Плюти Київської області невідомі обстріляли авто з журналістами програми "Слідство.інфо" Максимом Опанасенком та Кирилом Шапарем.

Про це ІМІ повідомив Максим Опанасенко.

Як розповів Опанасенко, інцидент стався під час зйомки сюжету про одного з українських олігархів, але не захотів назвати його прізвище.

За його словами, стріляли метр-півтора над машиною, в якій вони знаходились.

"Постріли були не зі сторони, з якої знімали, а з протилежної. Стріляли метр-півтора над машиною. Але не бачили, хто стріляв. По суті, там болото і ліс навколо. Ми підозрюємо, що це був намір налякати, бо побачили, де сідає наш дрон і вирішили по верхах стріляти", - розповів журналіст.

При цьому він додав, що вони хочуть вирахувати самостійно, хто міг стріляти.

В коментарі "Українській правді" Опанасенко повідомив, що через цей інцидент журналісти вирішили до поліції не звертатися.

"Ми не зверталися до поліції, бо попередній журналістський досвід показує, що це неефективно. І до того ж нам треба було б тоді там залишатися, а нам і таксисту було трохи страшно там перебувати", - зазначив Опанасенко.

"Нам самим простіше вирахувати, звідки стріляли і кому належить маєток", - сказав він і підкреслив, що стріляли не з того маєтку, який журналісти мали знімати.

Оксана Коваленко, УП

Теми: ЗМІ кримінал
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Новая газета" заявила про відкриті погрози редакції 13 квітня 2017, 21:59
Аласанія назвав нові імена у команді реформ Суспільного 11 квітня 2017, 12:40
NYT отримала Пулітцерівську премію за тексти про Росію 11 квітня 2017, 06:13
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Авто знімальної групи "Слідство.інфо" обстріляли на Київщині
З сайту НАЗК зникли декларації підлеглих Луценка та Матіоса
Київраді пропонують зобов’язати офіціантів і продавців звертатися українською
Екс-керівництво "Приватбанку" підозрюють в махінаціях на 370 мільйонів
Усі новини
Фото

Вчені з'ясували, як вибрати ідеальне фото для Facebook чи сайту знайомств

Фото

Музей космонавтики на батьківщині Сергія Корольова