Авто знімальної групи "Слідство.інфо" обстріляли на Київщині
У п'ятницю під селищем Плюти Київської області невідомі обстріляли авто з журналістами програми "Слідство.інфо" Максимом Опанасенком та Кирилом Шапарем.
Про це ІМІ повідомив Максим Опанасенко.
Як розповів Опанасенко, інцидент стався під час зйомки сюжету про одного з українських олігархів, але не захотів назвати його прізвище.
За його словами, стріляли метр-півтора над машиною, в якій вони знаходились.
"Постріли були не зі сторони, з якої знімали, а з протилежної. Стріляли метр-півтора над машиною. Але не бачили, хто стріляв. По суті, там болото і ліс навколо. Ми підозрюємо, що це був намір налякати, бо побачили, де сідає наш дрон і вирішили по верхах стріляти", - розповів журналіст.
При цьому він додав, що вони хочуть вирахувати самостійно, хто міг стріляти.
В коментарі "Українській правді" Опанасенко повідомив, що через цей інцидент журналісти вирішили до поліції не звертатися.
"Ми не зверталися до поліції, бо попередній журналістський досвід показує, що це неефективно. І до того ж нам треба було б тоді там залишатися, а нам і таксисту було трохи страшно там перебувати", - зазначив Опанасенко.
"Нам самим простіше вирахувати, звідки стріляли і кому належить маєток", - сказав він і підкреслив, що стріляли не з того маєтку, який журналісти мали знімати.
Оксана Коваленко, УП
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