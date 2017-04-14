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Авто знімальної групи "Слідство.інфо" обстріляли на Київщині

П'ятниця, 14 квітня 2017, 15:45
журналіст програми Слідство.інфо Максим Опанасенко
FB Максима Опанасенка

У п'ятницю під селищем Плюти Київської області невідомі обстріляли авто з журналістами програми "Слідство.інфо" Максимом Опанасенком та Кирилом Шапарем.

Про це ІМІ повідомив Максим Опанасенко.

Як розповів Опанасенко, інцидент стався під час зйомки сюжету про одного з українських олігархів, але не захотів назвати його прізвище.

За його словами, стріляли метр-півтора над машиною, в якій вони знаходились.

"Постріли були не зі сторони, з якої знімали, а з протилежної. Стріляли метр-півтора над машиною. Але не бачили, хто стріляв. По суті, там болото і ліс навколо. Ми підозрюємо, що це був намір налякати, бо побачили, де сідає наш дрон і вирішили по верхах стріляти", - розповів журналіст.

При цьому він додав, що вони хочуть вирахувати самостійно, хто міг стріляти.

В коментарі "Українській правді" Опанасенко повідомив, що через цей інцидент журналісти вирішили до поліції не звертатися.

"Ми не зверталися до поліції, бо попередній журналістський досвід показує, що це неефективно. І до того ж нам треба було б тоді там залишатися, а нам і таксисту було трохи страшно там перебувати", - зазначив Опанасенко.

"Нам самим простіше вирахувати, звідки стріляли і кому належить маєток", - сказав він і підкреслив, що стріляли не з того маєтку, який журналісти мали знімати.

Оксана Коваленко, УП

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Теми: ЗМІкримінал
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