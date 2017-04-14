У МЗС нагадують: безвіз не дає права на працевлаштування чи проживання у ЄС

В Міністерстві закордонних справ України нагадують, що безвізовий режим з ЄС не надаватиме права на господарську, комерційну діяльність, працевлаштування чи роботу за контрактом в країнах Шенгену.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент консульської служби МЗС України, відповідаючи на запитання, чи надаватиме безвізовий режим право на роботу чи навчання.

У МЗС пояснили, що "безвізовий режим не надаватиме права на господарську, комерційну діяльність, працевлаштування, роботу за контрактом".

"Новий порядок поїздок надаватиме право на безвізовий в’їзд лише з приватною метою: туризм, відвідання друзів чи родичів, пошук бізнес-партнерів, відвідання семінарів, конференцій", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що лише 25% українців знають точно, яким чином буле працювати безвізовий режим з країнами ЄС.

Європейська правда