У МЗС нагадують: безвіз не дає права на працевлаштування чи проживання у ЄС
В Міністерстві закордонних справ України нагадують, що безвізовий режим з ЄС не надаватиме права на господарську, комерційну діяльність, працевлаштування чи роботу за контрактом в країнах Шенгену.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент консульської служби МЗС України, відповідаючи на запитання, чи надаватиме безвізовий режим право на роботу чи навчання.
У МЗС пояснили, що "безвізовий режим не надаватиме права на господарську, комерційну діяльність, працевлаштування, роботу за контрактом".
"Новий порядок поїздок надаватиме право на безвізовий в’їзд лише з приватною метою: туризм, відвідання друзів чи родичів, пошук бізнес-партнерів, відвідання семінарів, конференцій", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що лише 25% українців знають точно, яким чином буле працювати безвізовий режим з країнами ЄС.
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