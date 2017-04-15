Екс-беркутівець, підозрюваний у вбивствах на Майдані, втік в Росію

575 переглядів
0
Субота, 15 квітня 2017, 02:20

Звільнений Апеляційним судом Києва экс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли до Росії.

Про це він та інші колишні співробітники харківського батальону "Беркут" заявили, опублікувавши відеозвернення в Youtube, яке записали нібито на території Росії.

На відеозаписі екс-беркутівці Олександр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков і Віталій Гончаренко прочитали розписаний по ролях текст, заявивши, що у 2013-2014 роках вони "виконували свій конституційний обов'язок", поскаржились на переслідування з боку влади, а також заявили, що "знаходитися в Україні їм стало просто небезпечно".

Як повідомлялося, 6 квітня Апеляційний суд ухвалив рішення звільнити екс-"беркутівця" Віталія Гончаренка, підозрюваного у вбивстві 3 людей 18 лютого 2014 року під час Євромайдану, з-під варти під особисте зобов'язання.

Як відомо,Гончаренка разом з ще трьома екс-бійцями "Беркуту" затримали в червні 2016 року в Харкові. Усі четверо на момент затримання працювали у поліції.

Двох із них — Олександра Бєлова та Віталія Гончаренка — підозрюють у вбивстві трьох майданівців 18 лютого 2014 у Кріпосному провулку, ще двох — у тому, що вони скинули з колонади на вулиці Грушевського 20 січня 2014 року двох мітингувальників.

Теми: Беркут Євромайдан Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Справа про катування "майданівців" із колонади пішла до суду 10 квітня 2017, 18:22
Екс-беркутівця, підозрюваного у вбивстві, відпустили з-під варти 6 квітня 2017, 23:14
ГПУ завершила розслідування ще однієї справи проти "беркутівців" 27 березня 2017, 14:23
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Екс-беркутівець, підозрюваний у вбивствах на Майдані, втік в Росію
Суса звільнили за брехню у декларації
У НАЗК пояснили, чому сховали декларації підлеглих Луценка та Матіоса
Луценко звільнив Суса – джерело
Усі новини
Культура

30 акаунтів у Telegram та Instagram про мистецтво

Шана різноманіттю

Як це – бути трансгендерною дівчиною