Троє українців постраждали в ДТП в Росії

106 переглядів
0
Субота, 15 квітня 2017, 05:59

У великому ДТП в Ленінградській області РФ постраждали троє громадян України.

Про це повідомляє ТАСС.

За попередньою версією, яку озвучила прокуратура Ленінградської області РФ, вранці в п'ятницю, 14 квітня, водій мікроавтобуса Ford Transit, в якому їхали дорожні робітники (в тому числі і українці), не впорався з керуванням у зв'язку зі складними дорожніми умовами - ожеледицею і сніжним накатом, через що і виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з вантажівкою "КамАЗ" з напівпричепом.

Напередодні в Петербурзі і Ленінградській області пройшов снігопад, місцями висота снігового покриву досягала 20 см.

Постраждали 6 громадян РФ, 5 громадян Узбекистану, 4 громадянина Киргизії, 3 українців і 1 громадянин Таджикистану.

"Постраждали будівельники швидкісної траси М11. Народ в автобусі не був пристебнутий", - повідомили в уряді Ленінградської області.

Шестеро постраждалих перебувають у важкому стані, четверо - в стані середньої тяжкості. Чи є серед "важких" громадяни України - у повідомленні не уточнюється.

Теми: ДТП Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Віра Савченко зачепила машиною жінку 13 квітня 2017, 11:14
З'явилися подробиці ДТП з білоруським автобусом на Львівщині 31 березня 2017, 15:19
На Львівщині білоруський автобус зіткнувся з авто: 2 загиблих і 12 травмованих 31 березня 2017, 12:00
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Екс-беркутівець, підозрюваний у вбивствах на Майдані, втік в Росію
Суса звільнили за брехню у декларації
У НАЗК пояснили, чому сховали декларації підлеглих Луценка та Матіоса
Луценко звільнив Суса – джерело
Усі новини
космос

Інопланетяни можуть існувати в нашій Сонячній системі - NASA

Авіа

Так було не завжди: чому у літаках округлені вікна