Порошенко наступного тижня відвідає Велику Британію
Президент України Петро Порошенко 19 квітня відвідає Велику Британію та візьме участь у конференції Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.
Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на інформацію прес-служби інституту.
Порошенко візьме участь у конференції "Битва за Україну: лідерство та солідарність".
"Президент Порошенко розповість про виклики перед країною та запропонує своє бачення найзатребуванішого типу лідерства, зміцнення солідарності, відновлення миру, посилення європейської безпеки та підтримки трансформації України", - повідомили в Chatham House.
Про офіційні зустрічі в межах візиту наразі не повідомляється. В Адміністрації президента пообіцяли повідомити усі візиту деталі у понеділок.
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