Порошенко наступного тижня відвідає Велику Британію

Президент України Петро Порошенко 19 квітня відвідає Велику Британію та візьме участь у конференції Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на інформацію прес-служби інституту.

Порошенко візьме участь у конференції "Битва за Україну: лідерство та солідарність".

"Президент Порошенко розповість про виклики перед країною та запропонує своє бачення найзатребуванішого типу лідерства, зміцнення солідарності, відновлення миру, посилення європейської безпеки та підтримки трансформації України", - повідомили в Chatham House.

Про офіційні зустрічі в межах візиту наразі не повідомляється. В Адміністрації президента пообіцяли повідомити усі візиту деталі у понеділок.

Європейська правда