Китай погодився співпрацювати зі США щодо Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін спільно працюють над врегулюванням ситуації довкола ядерної програми Північної Кореї.

Про це пише DW.com.

"Чому б я називав Китай валютним маніпулятором, якщо вони працюють з нами над північнокорейською проблемою? Ми побачимо, що трапиться!", - написав Трамп у Twitter.

