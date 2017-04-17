У Туреччині опозиція оскаржить результати референдуму

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Понеділок, 17 квітня 2017, 03:08

Провідна опозиційна Республіканська народна партія Туреччини заявила, що оскаржить дані з 37 відсотків дільниць для голосування на референдумі про розширення повноважень президента.

Про це пише Радіо Свобода.

Як заявив заступник голови партії Ердаль Аксюнґер, число таких оскаржуваних результатів може зрости до 60 відсотків дільниць.

За його словами, партія виявила близько 2,5 відсотків сумнівних голосів.

Так само до двох третин голосів планує оскаржити інша опозиційна сила, прокурдська Народно-демократична партія.

У партійному твітері мовиться, що, за даними цієї партії, "маніпуляції склали від 3 до 4 відсотків".

Причиною стала зміна останньої хвилі правил підрахунку голосів, за якою бюлетені без штампа дільничної виборчої комісії треба все одно вважати чинними, якщо не було прямих доказів їхнього внесення на дільницю ззовні.

Як повідомлялося, перемогу на нинішньому референдумі здобули прихильники розширення повноважень глави держави. Після підрахунку даних з 99,99% дільниць по території країни прихильники референдуму лідирують, маючи 51,35% підтримки.

Теми: Туреччина референдум
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