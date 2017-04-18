Генпрокуратура просить Канаду допомогти знайти авторів книги Януковича

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Вівторок, 18 квітня 2017, 11:31

Генеральна прокуратура просить Канаду допомогти у встановленні авторів книги колишнього президента Віктора Януковича "Україна – країна можливостей".

Про це йдеться в ухвалі суду від 6 квітня, передають у вівторок "Українські новини".

Під час досудового розслідування Генпрокуратура встановила, що 18 липня 2011 року в Донецьку між друкарнею "Новий світ" в особі генерального директора і колишнім на той момент президентом Януковичем був укладений договір, згідно з яким глава держави зобов'язується створити літературний твір "Україна – країна можливостей" (Opportunity Ukraine) і передати видавництву майнові права на цей твір.

У свою чергу видавництво взяло на себе зобов'язання виплатити Януковичу авторську винагороду в сумі 32 млн гривень і видати книгу тиражем 1 млн примірників.

Разом з тим друкарня обумовлений тираж примірників книги не видала і, відповідно, не реалізувала.

У той же час на протязі 2011-2012 років на банківські рахунки Януковича друкарня перерахувала 26 560 192 гривень під виглядом авторської винагороди.

"У кримінальному провадженні, серед іншого, встановлюються особи, які є справжніми авторами текстів розділів даної книги, обставини і період їх написання", – сказано в судовому рішенні.

Так, встановлено, що велика частина текстів розділів книги створена в період березня-травня 2011 року іншою особою.

У міру написання, зазначені тексти розділів книги частинами прямували на певну електронну поштову скриньку.

Крім цього не встановлена особа направляла за вказаною адресою пояснення з приводу плагіату в книзі.

Генпрокуратура вважає, що фактичні дані в своїй сукупності вказують на те, що абонент поштової скриньки знає, хто саме є справжнім автором книги Януковича.

Встановлено, що послуги з реєстрації та доступу до електронної пошти в зазначений період надавала канадська компанія SHAW Communications Inc., (веб-сайт: www.shaw.ca, юридична адреса: Suite 900, 630-3rd Avenue SW Calgary, АВ Т2Р 4L4, Canada).

Таким чином, суд дозволив Генпрокуратурі звернутися до Канади із запитом про надання міжнародної правової допомоги і надати тимчасовий доступ до інформації щодо електронної поштової скриньки, що знаходиться у володінні компанії SHAW Communications Inc.

Зокрема слідчі просять надати інформацію про ІР-адресу, з якої здійснювалася реєстрація зазначеної поштової скриньки.

Як відомо, скандальна книжка Віктора Януковича "Opportunity Ukraine" виявилась плагіатом. У ній було подано уривки чужих текстів без жодних посилань на авторів.

Теми: Янукович Генпрокуратура
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Коментарі — 2
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IP: 93.75.229.---Mykola_K18.04.2017 14:55
Higgs:
Разве не так во всем мире, не только в Украине, «пишутся» все эти «книги» генсекретарей, премьеров, президентов, высокопоставленных т.н. политиков? Все эти «малые земли», «украины не россии» и т.д. и т.п.? И будут так писаться.
За 26,6 млн. грн.?
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IP: 158.181.78.---Higgs18.04.2017 12:54
Разве не так во всем мире, не только в Украине, «пишутся» все эти «книги» генсекретарей, премьеров, президентов, высокопоставленных т.н. политиков? Все эти «малые земли», «украины не россии» и т.д. и т.п.? И будут так писаться.
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