Суд перервав засідання щодо військового, затриманого за держзраду

Дарницький районний суд Києва продовжить слухання справи за обвинуваченням колишнього військовослужбовця ЗСУ прапорщика Максима Одінцова, в середу, 19 квітня, о 13:00.

Таке рішення суд прийняв у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Вказується, що засідання тривало близько півгодини, потім суд оголосив перерву в зв'язку з необхідністю надати час стороні держобвинувачення для належної підготовки документів.

Сам обвинувачений Одінцов був доставлений до суду. Засідання суду було призначено на 19 квітня раніше при складанні графіка слухань.

Як відомо, в кінці грудня 2016 року військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальні акти щодо двох колишніх українських військовослужбовців Олександра Баранова та Одінцова, які зрадили присязі і перейшли на бік країни-агресора.

Вони підозрюються в дезертирстві і державній зраді.

За версією слідства, колишні молодший сержант і прапорщик, проходячи службу в одній з військових частин, дислокованих на території Автономної Республіки Крим, під час окупації півострова не виконали наказ про прибуття до нового місця служби і залишилися на окупованій території, тим самим зробивши дезертирство, в зв'язку з чим були оголошені в розшук.

Надалі вони уклали контракти про проходження військової служби у ЗС РФ.

20 листопада 2016 року співробітники СБУ затримали цих дезертирів на адміністративному кордоні з Кримом біля пункту пропуску "Чонгар".

Суд прийняв рішення про їх арешт на 2 місяці з альтернативою внесення застави.

Згодом можливість застави суд скасував.

Суд відмовився об'єднати в одне провадження справи Одінцова і затриманого разом з ним Баранова.

Справа Баранова в березні почне розглядати Подільський районний суд Києва.