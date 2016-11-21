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СБУ заявляє про затримання на адмінкордоні з Кримом двох дезертирів

Понеділок, 21 листопада 2016, 20:50

У Службі безпеки України заявляють про затримання на адміністративному кордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили у відомстві.

Раніше в Міноборони Росії заявили, що вдень 20 листопада СБУ затримала і вивезла з Криму на територію Миколаївської області російських військовослужбовців - прапорщика Максима Одинцова та молодшого сержанта контрактної служби Олександра Баранова.

"Йдеться про двох колишніх українських військових, які зрадили присязі і пішли служити в російську армію після незаконної анексії Криму", - прокоментували цю інформацію в СБУ.

"Вони були затримані після перетину кордону на Чонгарі", - повідомили в спецслужбі, зазначивши, що стосовно цих двох людей СБУ розслідує кримінальні провадження за статтями "дезертирство" і "державна зрада" Кримінального кодексу України.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
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