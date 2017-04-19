У Каліфорнії чоловік з криками "Аллах акбар" розстріляв перехожих

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Середа, 19 квітня 2017, 04:47

Три людини загинули після того як чорношкірий чоловік з криками "Аллах акбар" відкрив стрілянину по перехожих в центрі міста Фресно, штат Каліфорнія.

Про це повідомляє Fox News.

Начальник поліції міста Джеррі Дайер повідомив, що стрілець,  39-річний Корі Алі Мухаммад, заарештований. Дайер розповів, що Мухаммад, відомий під прізвиськом "Чорний Ісус", під час стрілянини кричав "Аллах акбар", коли поліцейські змогли покласти його на землю.

Раніше Мухаммад неодноразово писав в соцмережах расистські гасла. Жертвами стрілянини стали троє білих чоловіків.

За словами начальника поліції, загиблі не зробили нічого, щоб спровокувати стрілянину.

"Це була неспровокована атака людини, котра вирішила скоїти вбивство сьогодні", - заявив Дайер, додавши, що це був "випадковий акт насильства".

Мухаммад вже перебував у розшуку у зв'язку з вбивством неозброєного охоронця мотелю минулого тижня. У поліції не поспішають зараховувати злочинця до будь-якого терористичного угруповання. Він має широку кримінальну історію, яка включає арешти за зброю і наркотики.

В ФБР повідомили, що не вважають стрілянину терактом.

Теми: США
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