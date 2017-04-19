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В Калифорнии мужчина с криками "Аллах акбар" расстрелял прохожих

Среда, 19 апреля 2017, 04:47

Три человека погибли после того  как чернокожий мужчина с криками "Аллах акбар" открыл стрельбу по прохожим в центре города Фресно, штат Калифорния.

Об этом сообщает Fox News.

Начальник полиции города Джерри Дайер сообщил, что стрелявший 39-летний Кори Али Мухаммад арестован. Дайер рассказал, что Мухаммад, известный под прозвищем "Черный Иисус", во время стрельбы кричал "Аллах акбар", когда полицейские смогли положить его на землю.

Ранее Мухаммад неоднократно писал в соцсетях расистские лозунги. Жертвами стрельбы стали трое белых мужчин.

По словам начальника полиции, погибшие не сделали ничего, чтобы спровоцировать стрельбу.

"Это была неспровоцированная атака человека, котрый решил совершить убийство сегодня", - заявил Дайер, добавив, что это был "случайный акт насилия".

Мухаммад уже находился в розыске в связи с убийством невооруженного охранника мотеля на прошлой неделе. В полиции не спешат причислять преступника к какой-либо террористической группировке. Он имеет обширную уголовную историю, которая включает аресты за оружие и наркотики.

В ФБР сообщили, что не считают стрельбу терактом.

Темы: США
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