Слідчий київської поліції погорів на хабарі у 100 тисяч грн

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Середа, 19 квітня 2017, 05:50

У Києві співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою упіймали на хабарі у 100 тисяч гривень слідчого одного з районних управлінь столичної поліції.

Про це повідомляє прес-служба СБУ. 

Як стало відомо, слідчий вимагав гроші від громадянина однієї з країн Закавказзя за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку. Також поліцейський обіцяв повернути чоловікові речовий доказ – автомобіль.

"Правоохоронці затримали зловмисника біля приміщення райвідділу під час отримання ним усієї суми хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", – зазначається в повідомленні силовиків.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи хабарника.

Теми: поліція корупція СБУ Київ
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