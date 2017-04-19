Слідчий київської поліції погорів на хабарі у 100 тисяч грн
У Києві співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою упіймали на хабарі у 100 тисяч гривень слідчого одного з районних управлінь столичної поліції.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Як стало відомо, слідчий вимагав гроші від громадянина однієї з країн Закавказзя за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку. Також поліцейський обіцяв повернути чоловікові речовий доказ – автомобіль.
"Правоохоронці затримали зловмисника біля приміщення райвідділу під час отримання ним усієї суми хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", – зазначається в повідомленні силовиків.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи хабарника.
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