Следователя киевской полиции поймали на взятке в 100 тысяч грн

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой поймали на взятке в 100 тысяч гривен следователя одного из районных управлений столичной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как стало известно, следователь требовал деньги от гражданина одной из стран Закавказья за непривлечение к уголовной ответственности за кражи. Также полицейский обещал вернуть мужчине вещественное доказательство - автомобиль.

"Правоохранители задержали злоумышленника возле здания райотдела во время получения им всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении силовиков.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и обыски по месту работы взяточника.