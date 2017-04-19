Следователя киевской полиции поймали на взятке в 100 тысяч грн

00
0
Среда, 19 апреля 2017, 05:50

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой поймали на взятке в 100 тысяч гривен следователя одного из районных управлений столичной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как стало известно, следователь требовал деньги от гражданина одной из стран Закавказья за непривлечение к уголовной ответственности за кражи. Также полицейский обещал вернуть мужчине вещественное доказательство - автомобиль.

"Правоохранители задержали злоумышленника возле здания райотдела во время получения им всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении силовиков.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и обыски по месту работы взяточника.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Керченском проливе затонул российский сухогруз
АТО: Боевики открывали огонь 35 раз, ранены 2 бойца ВСУ
Опубликованы видео допросов подозреваемых в убийстве Немцова
СМИ нашли новые доказательства участия людей Грановского в деле Насирова
Все новости
Нормальные?

Если у вас есть одна из этих вещей – вы ненормальный человек

Культура

30 аккаунтов в Telegram и Instagram об искусстве