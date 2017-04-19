Матіос розповів, чим займався в Адміністрації Януковича

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос у 2011-2014 роках був заступником керівника Головного контрольного управління Адміністрації президента.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Прокурор розповів, що на цю посаду в 2011 році його було відряджено наказом тодішнього голови СБУ Валерія Хорошковського.

"Управління займалося перевіркою виконання указів та розпоряджень президента (Віктора Януковича – ред.). Усі акти, до складання яких я мав відношення, приймалися комісійно. І я спокійний за кожен підпис, який тоді поставив", - каже він.

За словами Матіоса, звільнив його і відправив назад до СБУ Андрій Клюєв, який у січні 2014 року став головою Адміністрації Януковича.

"На мене там (в СБУ – ред.) чекали з кайданками, тому я не повернувся на Володимирську, а переховувався в центрі міста", – згадує Матіос.

Як повідомлялося, у січні 2017 року захист Януковича вимагав допитати Матіоса у справі про держзраду.

Українська правда