АМПУ: Затонулий поблизу Криму суховантаж не приписаний до України

Суховантаж "Герої Арсеналу", який затонув в акваторії Чорного моря 19 квітня, йшов під прапором Панами, але не приписаний до жодного українського порту.

Про це повідомили в прес-службі Адміністрації морських портів України, передає Крим.Реалії.

"Ми не відповідаємо за безпеку на тій території через окупацію Криму, про це ми інформували в 2014 році. На сьогоднішній день прапор у судна панамський, тому воно приписано десь в Панамі, воно не приписано до українського порту", - повідомили в адміністрації.



Водночас, як повідомляє "Інтерфакс" агентство морського транспорту Грузії підтвердило, що серед 12 членів екіпажу дійсно знаходився один громадянин республіки, який був боцманом.

Як повідомив заступник директора агентства Вахтанг Мікелаішвілі, на даний момент відомо, що в ході рятувальної операції вдалося знайти п'ять членів екіпажу, ще семеро людей поки вважаються зниклими.



У заяві, поширеній Агентством морського транспорту Грузії говориться, що 4 квітня суховантаж "Герої Арсеналу" знаходився в порту Поті і "його технічний стан не викликав сумнівів".



При цьому наголошується, що судно є власністю турецької компанії Gunes Denizcilik Nakliyat ve Dis Ticaret Limited Sirketi (Gunes Shipping & Trading Company Limited).



Як відомо, судно "Герої Арсеналу", яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі. Воно зникло в районі Керченської переправи. Сигнал лиха від капітана суховантажу надійшов приблизно о 03:54 у середу. Імовірною причиною називається потужний шторм.

МНС РФ повідомило, що на затонулому суховантажі "Герої Арсеналу" було 9 громадян України, 2 людини з Росії і одна – з Грузії.

За даними Росморрічфлоту, капітаном суховантажу був росіянин. В так званому "МНС Криму" заявили, що судно Герої Арсеналу має прапор Панами, проте його порт приписки знаходиться в Херсоні.