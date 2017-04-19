АМПУ: Затонулий поблизу Криму суховантаж не приписаний до України

00
0
Середа, 19 квітня 2017, 16:08

Суховантаж "Герої Арсеналу", який затонув в акваторії Чорного моря 19 квітня, йшов під прапором Панами, але не приписаний до жодного українського порту.

Про це повідомили в прес-службі Адміністрації морських портів України, передає Крим.Реалії.

"Ми не відповідаємо за безпеку на тій території через окупацію Криму, про це ми інформували в 2014 році. На сьогоднішній день прапор у судна панамський, тому воно приписано десь в Панамі, воно не приписано до українського порту", - повідомили в адміністрації.

Водночас, як повідомляє "Інтерфакс" агентство морського транспорту Грузії підтвердило, що серед 12 членів екіпажу дійсно знаходився один громадянин республіки, який був боцманом.

Як повідомив заступник директора агентства Вахтанг Мікелаішвілі, на даний момент відомо, що в ході рятувальної операції вдалося знайти п'ять членів екіпажу, ще семеро людей поки вважаються зниклими.

У заяві, поширеній Агентством морського транспорту Грузії говориться, що 4 квітня суховантаж "Герої Арсеналу" знаходився в порту Поті і "його технічний стан не викликав сумнівів".

При цьому наголошується, що судно є власністю турецької компанії Gunes Denizcilik Nakliyat ve Dis Ticaret Limited Sirketi (Gunes Shipping & Trading Company Limited).

Як відомо, судно "Герої Арсеналу", яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі. Воно зникло в районі Керченської переправи. Сигнал лиха від капітана суховантажу надійшов приблизно о 03:54 у середу. Імовірною причиною називається потужний шторм.

МНС РФ повідомило, що на затонулому суховантажі "Герої Арсеналу" було 9 громадян України, 2 людини з Росії і одна – з Грузії.

За даними Росморрічфлоту, капітаном суховантажу був росіянин. В так званому "МНС Криму" заявили, що судно Герої Арсеналу має прапор Панами, проте його порт приписки знаходиться в Херсоні.  

Теми: кораблі Туреччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На турецькому судні біля Одеси частина матросів підняла бунт 5 вересня 2016, 11:16
У Лівії затримали танкер. Серед членів екіпажу є українці 30 червня 2016, 17:58
Фрегат РФ пройшов за 300 метрів від міноносця США в Середземному морі 29 червня 2016, 05:43
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд ООН відмовив у тимчасових заходах проти РФ за конвенцією про терорризм
Суд ООН затвердив, що має право на запобіжні заходи за позовом "Україна проти РФ"
Кличко звільнив 12 керівників ЖЕКів за погану роботу
Міненерго подало в Кабмін проект заборони на ввезення вугілля з РФ
Усі новини
Практичний посібник

Що відбувається з дитиною до 5 років, і що з цим робити батькам

Аукціон

Лист, в якому Хемінгуей зізнався у коханні Дітріх, виставлять на аукціон