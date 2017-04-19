Порошенко поговорив з Мей про гарантії суверенітету

Президент Петро Порошенко подякував за міцну та надійну позицію Великобританії у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України у зв’язку із незаконною анексією Криму та російською агресією на сході країни.

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, передає прес-служба президента.

"Я думаю, що тверда позиція Великої Британії, як країни підписанта Будапештського меморандуму, дає нам гарантії нашого суверенітету та територіальної цілісності, демонструє надзвичайно надійну позицію щодо нашого стратегічного партнерства", - зазначив Петро Порошенко.

Він також наголосив на важливості британської підтримки реформ, які відбуваються в Україні. "Я пишаюсь, що у багатьох реформах Британія виступає партнером, і ми поділяємо успішність цих реформ. Це надзвичайно важливо", - підкреслив Порошенко.

В свою чергу, прем'єр-міністр Великої Британії наголосила на важливості розвитку та поглиблення двосторонньої українсько-британської співпраці в сфері оборони і безпеки.

Тереза Мей також відзначила важливість продовження політики санкцій по відношенню до Росії, як одного з дієвих механізмів спонукання агресора до виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань, зазначає пресс-служба президента.

Українська правда