ЗМІ: План по втручанню в вибори в США розроблений інститутом, підконтрольним Путіну

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Четвер, 20 квітня 2017, 03:00

Російський інститут стратегічних досліджень (РІСД), контрольований президентом РФ Володимиром Путіним, розробив план по втручанню в президентські вибори в США для перемоги Дональда Трампа, а також підриву довіри американців до виборчої системи країни.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на трьох діючих і чотирьох колишніх чиновників США.

Джерела посилаються на два конфіденційних документа російського інституту, на підставі яких розвідка США зробила такий висновок.

Reuters пише, що даний інститут очолюють відставні високопоставлені російські чиновники зовнішньої розвідки, призначені адміністрацією Путіна.

Відзначається, що перший документ рекомендував Кремлю почати пропагандистську кампанію в соціальних мережах і державних ЗМІ, щоб спонукати американців обрати президента, який займе більш м'яку позицію по відношенню до Росії, ніж Барак Обама.

У другому документі йшлося про те, що вибори швидше за все виграє кандидат від Демократичної партії США Гілларі Клінтон. З цієї причини, говорилося в документі, було б краще, якби Росія припинила пропаганду за Трампа і замість цього активніше впроваджувала новини про фальсифікації на виборах, щоб завдати шкоди репутації Клінтон.

Американські чиновники говорили на умовах анонімності через секретний статус документів. Вони також відмовилися повідомити, як США отримали ці документи.

Прес-секретар Путіна і РІСД не відповіли на прохання про коментарі.

Теми: Росія США вибори
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