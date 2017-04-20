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СМИ: План вмешательства в выборы в США разработал институт, подконтрольный Путину

Четверг, 20 апреля 2017, 03:00
СМИ: План вмешательства в выборы в США разработал институт, подконтрольный Путину

Российский институт стратегических исследований (РИСИ), контролируемый президентом РФ Владимиром Путиным, разработал план по вмешательству в президентские выборы в США для победы Дональда Трампа, а также подрыва доверия американцев в избирательную систему страны.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех действующих и четырех бывших чиновников США.

Источники ссылаются на два конфиденциальных документа российского института, на основании которых разведка США сделала подобный вывод.

Reuters пишет, что данный институт возглавляют отставные высокопоставленные российские чиновники внешней разведки, назначенные администрацией Путина.

Отмечается, что первый документ рекомендовал Кремлю начать пропагандистскую кампанию в социальных сетях и государственных СМИ, чтобы побудить американцев избрать президента, который займет более мягкую позицию по отношению к России, чем Барак Обама.

Во втором документе говорилось, что выборы, скорее всего, выиграет кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон. По этой причине, говорилось в документе, было бы лучше, если бы Россия прекратила пропагандировать за Трампа и вместо этого активнее внедряла новости о фальсификациях на выборах, чтобы нанести ущерб репутации Клинтон.

Американские чиновники говорили на условиях анонимности из-за секретного статуса документов. Они также отказались сообщить, как США получили эти документы.

Пресс-секретарь Путина и РИСИ не ответили на просьбы о комментариях.

Темы: РосcияСШАвиборыПутинТрамп
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