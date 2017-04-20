США можуть оголосити КНДР спонсором тероризму

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Четвер, 20 квітня 2017, 04:44

Адміністрація США розглядає можливість включення Північної Кореї в список держав-спонсорів тероризму з метою посилення тиску на Пхеньян і примушення його до мирного поведінки.

Про це заявив в середу під час спеціального брифінгу Державний секретар США Рекс Тіллерсон, передає "Укрінформ".

"Ми переглядаємо статус Північної Кореї, як з точки зору держави-спонсора тероризму, так і в плані інших способів, які ми можемо задіяти для тиску на режим Пхеньяна, щоб змусити їх відновити взаємодію з нами", - підкреслив він.

Тіллерсон також додав, що відновлення взаємодії КНДР з США передбачають "іншу основу, ніж переговори, які проводилися в минулому".

Він зазначив, що у Вашингтоні "оцінюють всі варіанти".

Список Держдепартаменту США щодо держав-спонсорів тероризму зараз включає Іран, Судан і Сирію. Північна Корея вже була внесена до цього переліку в 1988 році, після нападу на південнокорейський пасажирський літак. У червні 2008 року президент Джордж Буш-молодший оголосив, що Сполучені Штати виключають КНДР з цього списку, коли з Пхеньяном були досягнуті домовленості про перевірку всіх ядерних об'єктів.

Теми: КНДР США
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