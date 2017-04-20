Адвокат Демчини вимагає показати особисті дані журналістів

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Четвер, 20 квітня 2017, 12:10

Журналісти проекту "Наші гроші" отримали адвокатський запит із вимогою надати особисті дані журналістів, які готували сюжет про оборудки заступника голови СБУ Павла Демчини.

Про це повідомляє сайт проекту, публікуючи сам запит.

"На переконання сторони захисту прав та законних інтересів громадянина Демчини П.В., вказаний вище первинний аудіовізуальний твір та всі похідні від нього, містять завідомо недостовірну інформацію у формі фактичних тверджень, що принижують його гідність, честь та ділову репутацію", - йдеться у запиті.

Адвокат Демчини Дмитро Пурлінський вимагає надати дані, зокрема "відомості про місце реєстрації/проживання, паспортні дані та актуальні засоби зв’язку" не тільки журналістів-авторів сюжету, але й власників сайтів www.bihus.info, www.zik.ua, www.nashigroshi.org, і навіть тих, хто надає цим сайтам доменні імена.

 
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Головна причина звинувачень та "первинний аудіовізуальний твір" – розслідування щодо експорту горіхів і участі в ньому спецслужб "СБУ у пошуках хробака зупинило експорт горіхів".

"Адвокат Пурлінський знаходиться у Люстраційному списку Майдана як слідчий, який вів справи проти 9 активістів, звинувачених "в організації масових заворушень", а насправді жорстоко побитих "Беркутом", - повідомляють журналісти.

Як відомо, восени 2015-го року журналісти програми "Наші гроші" з’ясували, що Павло Демчина у статусі заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ ініціював заходи, що призвели до зупинки експорту волоських горіхів під приводом наявності в них "карантинних організмів".

У Державній фітосанітарній службі "Нашим грошам" повідомили, що жодного разу не фіксували в українських горіхах "карантинні організми".

Водночас журналісти "Слідство.Інфо" з'ясували, що цивільна дружина та матір трьох дітей Демчини – 35-річна Ольга Воловчук є власницею елітних автівок та мешкає у розкішному заміському маєтку.

Теми: СБУ ЗМІ
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