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Адвокат Демчины требует показать личные данные журналистов

Четверг, 20 апреля 2017, 12:10

Журналисты проекта "Наши деньги" получили адвокатский запрос с требованием предоставить личные данные журналистов, которые готовили сюжет о сделках заместителя председателя СБУ Павла Демчины.

Об этом сообщает сайт проекта, публикуя сам запрос.

"По мнению стороны защиты прав и законных интересов гражданина Демчин П.В., указанное выше первичное аудиовизуальное произведение и все производные от него, содержат заведомо недостоверную информацию в форме фактических утверждений, унижающих его достоинство, честь и деловую репутацию", - говорится в запросе.

Адвокат Демчин Дмитрий Пурлинський требует предоставить данные, в частности "сведения о месте регистрации/проживания, паспортные данные и актуальные средства связи" не только журналистов-авторов сюжета, но и владельцев сайтов www.bihus.info, www.zik.ua, www.nashigroshi.org, а также тех, кто предоставляет этим сайтам доменные имена.

 
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Главная причина обвинений и "первичный аудиовизуальное произведение" - расследование по экспорту орехов и участия в нем спецслужб "СБУ в поисках червя остановило экспорт орехов".

"Адвокат Пурлинський находится в Люстрационном список Майдана как следователь, который вел дела против 9 активистов, обвиняемых" в организации массовых беспорядков", а на самом деле жестоко избитых "Беркутом", - сообщают журналисты.

Как известно, осенью 2015 года журналисты программы "Наши деньги" выяснили, что Павел Демчина в статусе заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ инициировал меры, которые привели к остановке экспорта грецких орехов под предлогом наличия в них "карантинных организмов".

В Государственной фитосанитарной службе "Нашим грошам" сообщили, что ни разу не фиксировали в украинском орехах "карантинные организмы".

В то же время журналисты "Слидство.Инфо" выяснили, что гражданская жена и мать троих детей Демчины - 35-летняя Ольга Воловчук является владелицей элитных автомобилей и живет в роскошном загородном имении.

Темы: СБУСМИ
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