Поліція закрила справу про смерть Cеменюк-Самсоненко

Поліція закрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко у зв'язку з відсутністю складу злочину.



Про це 20 квітня "Українським новинам" повідомив речник Головного управління Нацполіції Київської області Микола Жукович.

За його словами, слідчі провели розслідування і не встановили осіб, які могли скоїти цей злочин.



Правоохоронці встановили, що це було самогубство.

Правоохоронці кажуть, що Семенюк-Самсоненко наклала на себе руки

За словами Жуковича, справу закрили в квітні.

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Як повідомлялося, екс-голову Фонду держмайна В.Семенюк-Самсоненко знайшли мертвою в своєму будинку ввечері 27 серпня 2014 року.

Було відкрито кримінальне провадження за фактом її загибелі за статтею "умисне вбивство".

Однак попередньою причиною смерті називали самогубство.