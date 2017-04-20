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Полиция закрыла дело о смерти Cеменюк-Самсоненко

Четверг, 20 апреля 2017, 14:12

Полиция закрыла уголовное производство по факту смерти бывшего председателя Фонда государственного имущества Валентины Семенюк-Самсоненко в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом 20 апреля "Українським новинам" сообщил спикер Главного управления Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

По его словам, следователи провели расследование и не установили лиц, которые могли совершить это преступление.

Правоохранители установили, что это было самоубийство.

 
Правоохранители говорят, что Семенюк-Самсоненко покончила с собой

По словам Жуковича, дело было закрыто в апреле.

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Как сообщалось, экс-главу Фонда госимущества В.Семенюк-Самсоненко нашли мертвой в своем доме вечером 27 августа 2014.

Было открыто уголовное производство по факту ее гибели по статье "умышленное убийство".

Однако предварительной причиной смерти называли самоубийство.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияФонд госимущества
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