Полиция закрыла дело о смерти Cеменюк-Самсоненко
Полиция закрыла уголовное производство по факту смерти бывшего председателя Фонда государственного имущества Валентины Семенюк-Самсоненко в связи с отсутствием состава преступления.
Об этом 20 апреля "Українським новинам" сообщил спикер Главного управления Нацполиции Киевской области Николай Жукович.
По его словам, следователи провели расследование и не установили лиц, которые могли совершить это преступление.
Правоохранители установили, что это было самоубийство.
По словам Жуковича, дело было закрыто в апреле.
Читайте: "Загадочные самоубийства в окружении Януковича и Ахметова: знания, несовместимые с жизнью?"
Как сообщалось, экс-главу Фонда госимущества В.Семенюк-Самсоненко нашли мертвой в своем доме вечером 27 августа 2014.
Было открыто уголовное производство по факту ее гибели по статье "умышленное убийство".
Однако предварительной причиной смерти называли самоубийство.