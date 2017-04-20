Адвокати Шокіна кажуть, що для його відставки Онищенко підкуповував депутатів

Адвокати екс-генпрокурора Віктора Шокіна запевняють, що згода парламенту на звільнення їхнього підзахисного була незаконною через заяви Олександра Онищенка про підкуп народних депутатів.

Про це в ході судового засідання у четвер, 20 квітня, заявив адвокат Шокіна Владислав Максимов.

За його словами, у Шокіна виникли сумніви щодо законнності його заільнення після заяв Олександра Онищенка про підкуп народних депутатів.

Водночас 13 лютого цього року адвокати подали запит до апарату Верховної Ради стосовно реєстрації народних депутатів 29 березня 2016 року. Із відповіді на запит випливає, що за дозвіл на звільнення Шокіна були зараховані голоси депутатів Дубініна, Москаленка, Кузьменка та Святаша, яких не було у залі парламенту.

Також адвокати звернулися до САП та НАБУ щодо стану розслідування заяв Онищенка. Там їм пояснили, що таке розслідування наразі триває.

Як повідомлялося, екс-генпрокурор Віктор Шокін намагається через суд поновитися на посаді.

У своїй позовній заяві він просить визнати незаконною та скасувати постанову Верховної Ради про надання згоди на його звільнення президентом з посади генпрокурора України і відновити його на посаді.

29 березня Верховна Рада дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Роман Кравець, УП