У РФ визнали екстремістсами і ліквідували "Свідків Єгови"

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 02:47

Верховний суд РФ визнав "Свідків Єгови" екстремістською організацією, ліквідував і заборонив її діяльність на території країни.

Про це повідомляє ТАСС.

За позовом Мін'юсту РФ суд прийняв рішення про негайне припинення діяльності всіх 395 відділень "Свідків Єгови" на території Росії. Майно організації суд передав у дохід держави.

У самій організації вже заявили, що оскаржуватимуть рішення в апеляційній інстанції Верховного суду РФ. Представник організації зазначив, що вони мають намір дійти до ЄСПЛ, якщо апеляційна інстанція не скасує рішення.

Поки рішення суду не набуло чинності. Якщо організація все ж оскаржить його, то воно стане чинним з моменту оголошення апеляційної постанови. В іншому випадку - через 30 діб.

"Свідки Єгови" - міжнародна релігійна організація, яка дотримується неортодоксальних напрямків в християнстві і відрізняється специфічним трактуванням багатьох релігійних понять.

Теми: Росія релігія
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