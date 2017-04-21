Невідомий відкрив стрілянину в будівлі ФСБ в Росії – ЗМІ

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 12:33

Невідомий зі зброєю в руках увійшов до управління ФСБ у Хабаровську і відкрив стрілянину. Загинули співробітник установи і відвідувач, а також сам нападник.

Про це повідомляє російський "П'ятий канал" з посиланням на прес-службу Федеральної служби безпеки Росії.

За інформацією каналу, під час інциденту загинули співробітник управління і відвідувач, ще один поранений. Нападник знищений вогнем у відповідь.

Як повідомляє ТАСС, стрілянина відбувалася в приймальні управління ФСБ Росії по Хабаровському краю.

"У 17:02 за місцевим часом (9:02 за Києвом) в приймальню управління ФСБ Росії по Хабаровському краю увійшов невідомий і, не перетинаючи встановлену зону технічного контролю, почав стріляти по людях, які перебували в приймальні", - розповіли агентству в прес-службі ФСБ.

За їх даними, загиблий відвідувач – "громадянин однієї з країн СНД".

"Нападник знищений. На місці події проводяться всі необхідні оперативно-слідчі заходи", - повідомили у ФСБ.

Теми: ФСБ Росія надзвичайна подія
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IP: 46.200.111.---lex-us21.04.2017 12:54
"Нападник вогнем знищений."
Знищили нападника з вогнемета)))) Щоза бездарі пишуть новини?
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