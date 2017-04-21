В СБУ заявили, що просто стежили за тими, хто мітингував під будинком Шабуніна

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 12:53

Очільник департаменту захисту національної державності СБУ Роман Матковський заявив, що спеціально слідкував за проплаченою акцією, що пройшла біля будинку голови антикорупційної організації ЦПК Віталія Шабуніна 9 квітня.

Про це свідчать його коментарі журналістам програми "Схеми".

За словами Матковського, він намагався вийти на організаторів проплачених акцій у Києві.

"Йде в Києві ціла гора замовних акцій. От в мене поступив сигнал, я зреагував. Це серйозна проблема зараз в Києві, в Україні", – заявив він.

Зі слів Матковського, СБУ саме відпрацьовувала замовників проплачених акцій. І він особисто – очільник департаменту захисту нацдержавності – вирішив перевірити наявну інформацію: "Я не лінивий, я перевіряю особисто".  

За його словами план був наступний: "зняти замовну акцію з дрона, а потім через посередника, з яким у нього був зв’язок, запропонувати це відео замовнику акції і таким чином на нього вийти".

Журналісти програми запитали і про те, чи вдалося дійти якихось результатів та вийти на замовника проплаченого мітингу, якщо саме це було метою.

"Які результати? Оператор сказав, що це – Шабунін, я сказав, що мене це не цікавить, і ми згорнулися", – відповів Матковський.

Також він заявив, що СБУ не змовлялося із замовними мітингувальниками, про що раніше свідчило відео із камер спостереження.

"Ні, так не було. Ми не їхали разом взагалі", – відповів співробітник СБУ.

Водночас голова "Автомайдану" Олексій Гриценко розповів, що знімати акцію з дрону попросили саме правоохоронці.

"Мені подзвонила шанована мною людина, Жора Турчак, який воював в Донецькому аеропорту. Він попросив допомогти зі зйомкою з дрона, як часто просять правоохоронні органи, бо в них немає такої технічної можливості. Сказали, що це будуть "сепара" якогось знімати", – сказав він.

Оператор Олег Пушак, якого виділив "Автомайдан" розповів, що акцією керували саме працівники СБУ.  

"У неділю (9 квітня – ред.) ми зустрілися біля будівлі СБУ. Матковський розповів, що потрібно буде провести зйомку квадрокоптером у дачному масиві, що буде проходити біля одного з будинків якась певна акція. Пізніше, коли ми приїхали на "Славутич", очікували тут ще якійсь автобус, бус з людьми. Ми чекали цих людей, вони (співробітники СБУ – ред.) спілкувалися про те, що зараз вони мають приїхати, що ось зараз вони виходять", – розповів Пушак про події того дня.

Оператор дрона каже, що, дочекавшись другого мікроавтобуса з мітингувальниками, далі вони поїхали на місце подій узгодженим кортежем. Попереду їхав, вказуючи дорогу, мікроавтобус із працівніками СБУ, а за ним – мікроавтобус з мітингувальниками.

Як відомо, під будинком голови антикорупційної організації ЦПК Віталія Шабуніна у неділю пройшов пікет, в організації якого Шабунін звинувачує заступника голови СБУ Павла Демчину.

Теми: СБУ корупція
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