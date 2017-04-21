В СБУ заявили, що просто стежили за тими, хто мітингував під будинком Шабуніна

Очільник департаменту захисту національної державності СБУ Роман Матковський заявив, що спеціально слідкував за проплаченою акцією, що пройшла біля будинку голови антикорупційної організації ЦПК Віталія Шабуніна 9 квітня.

Про це свідчать його коментарі журналістам програми "Схеми".

За словами Матковського, він намагався вийти на організаторів проплачених акцій у Києві.

"Йде в Києві ціла гора замовних акцій. От в мене поступив сигнал, я зреагував. Це серйозна проблема зараз в Києві, в Україні", – заявив він.

Зі слів Матковського, СБУ саме відпрацьовувала замовників проплачених акцій. І він особисто – очільник департаменту захисту нацдержавності – вирішив перевірити наявну інформацію: "Я не лінивий, я перевіряю особисто".

За його словами план був наступний: "зняти замовну акцію з дрона, а потім через посередника, з яким у нього був зв’язок, запропонувати це відео замовнику акції і таким чином на нього вийти".

Журналісти програми запитали і про те, чи вдалося дійти якихось результатів та вийти на замовника проплаченого мітингу, якщо саме це було метою.

"Які результати? Оператор сказав, що це – Шабунін, я сказав, що мене це не цікавить, і ми згорнулися", – відповів Матковський.

Також він заявив, що СБУ не змовлялося із замовними мітингувальниками, про що раніше свідчило відео із камер спостереження.

"Ні, так не було. Ми не їхали разом взагалі", – відповів співробітник СБУ.

Водночас голова "Автомайдану" Олексій Гриценко розповів, що знімати акцію з дрону попросили саме правоохоронці.

"Мені подзвонила шанована мною людина, Жора Турчак, який воював в Донецькому аеропорту. Він попросив допомогти зі зйомкою з дрона, як часто просять правоохоронні органи, бо в них немає такої технічної можливості. Сказали, що це будуть "сепара" якогось знімати", – сказав він.

Оператор Олег Пушак, якого виділив "Автомайдан" розповів, що акцією керували саме працівники СБУ.

"У неділю (9 квітня – ред.) ми зустрілися біля будівлі СБУ. Матковський розповів, що потрібно буде провести зйомку квадрокоптером у дачному масиві, що буде проходити біля одного з будинків якась певна акція. Пізніше, коли ми приїхали на "Славутич", очікували тут ще якійсь автобус, бус з людьми. Ми чекали цих людей, вони (співробітники СБУ – ред.) спілкувалися про те, що зараз вони мають приїхати, що ось зараз вони виходять", – розповів Пушак про події того дня.

Оператор дрона каже, що, дочекавшись другого мікроавтобуса з мітингувальниками, далі вони поїхали на місце подій узгодженим кортежем. Попереду їхав, вказуючи дорогу, мікроавтобус із працівніками СБУ, а за ним – мікроавтобус з мітингувальниками.

Як відомо, під будинком голови антикорупційної організації ЦПК Віталія Шабуніна у неділю пройшов пікет, в організації якого Шабунін звинувачує заступника голови СБУ Павла Демчину.