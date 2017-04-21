Росія хоче брати курортний збір в окупованому Криму

Російська влада може дозволити стягувати з приїжджих курортний збір до 100 рублів на добу в Алтайському, Краснодарському й Ставропольському краях і в анексованому Криму.

Відповідний законопроект 17 квітня схвалила урядова комісія з законопроектної діяльності, пише РБК.

Проект розробило Міністерство РФ у справах Північного Кавказу. Там підтвердили, що комісія підтримала його внесення на розгляд уряду з урахуванням пропозицій.

Поточна версія передбачає широке коло платників збору, включаючи туристів, які зупиняються у фізосіб, і працівників у відрядженні, але крім пільгових категорій громадян, випливає з тексту законопроекту й слів джерел.

Курортний збір будуть стягувати в "об'єктах розміщення". Передбачається, що це будуть робити готелі, індивідуальні підприємці й зареєстровані в податковій службі фізособи, які надають готельні послуги чи послуги з тимчасового розміщення приїжджих, включаючи здачу приватних будинків.

Усі вони отримають статус "операторів курортного збору" – і будуть зобов'язані стягувати збори з приїжджих і перераховувати їх у регіональні бюджети.

Регіональна влада включить таких операторів до спеціального реєстру й зобов'яже регулярно звітувати про отримані й перераховані у бюджет кошти.

Сплачувати збір повинні всі люди, які перебувають у місцях розміщення (готелях, квартирах і приватних будинках) довше 24 годин, за винятком пільговиків.

Звільнити від курортного збору запропоновано, зокрема, Героїв СРСР і Росії, повних кавалерів ордена Слави, учасників і інвалідів Вітчизняної війни, чорнобильців, семипалатинців і інвалідів I і II груп, а також дітей до 18 років і студентів.

Крім того, плату не передбачають брати з людей, які постійно живуть і працюють на "території експерименту", а також мають там власне житло.

Регіональна влада отримає право розширити перелік пільговиків. Оператори курортного збору будуть звітувати владі про пільговиків, яким надали послуги.

На підтвердження сплати збору приїжджий має отримати спеціальний документ від оператора збору перед виїздом.

Відповідальність за невиконання закону буде встановлювати регіональна влада.

Передбачається, що експеримент зі введення курортного збору триватиме 5 років: з 1 січня 2018 року до 31 грудня 2022 року.

Максимальну суму платежу запропоновано встановити в розмірі 100 рублів за кожну добу, але залежно від сезону, тривалості перебування на курорті, значення й місцезнаходження курорту величину збору буде дозволено знижувати до нуля.

Наприклад, Крим пропонує обмежити період збору трьома літніми місяцями.

У 2023 році уряд РФ зробить висновок про доцільність запровадження курортного збору на всій території Росії, який має бути представлений Раді Федерації й Держдумі.

Глава Криму Сергій Аксьонов підтримує стягнення курортного збору, але бачить проблему з ідентифікацією туристів і адмініструванням збору. На його думку, стягувати курортний збір із усіх приїжджих – "це неправильно".



А екс-міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв сказав Крим.Реалії, що ведення курортного збору покаже реальну кількість росіян у Криму.

"І Путіну доведеться доплачувати за інших росіян. Тому що декларовані ними 6 мільйонів людей перетворяться в реальний 1 мільйон росіян, які приїжджають до Криму. Зібрати навіть із цього мільйона повністю не вийде, тому що частина цього потоку досі селиться в приватних домоволодіннях, які працюють "у тіні", – сказав він.