У МЗС прокоментували можливу участь Суркова в переговорах щодо України

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що будь-які переговори за участю представників США і Росії про майбутнє України повинні відбуватися за участю самої України.

Про це вона заявила в ефірі "5 каналу".

"Буде багато залежати від особистості, по-перше, яка буде визначена комунікатором не тільки з Росією, а взагалі з Європою з боку адміністрації Трампа, оскільки зараз такої людини немає. Звичайно, дуже багато буде залежати від того, який вони оберуть шлях комунікації. я не можу сказати, що я завжди була фаном формату спілкування Нуланд-Сурков. Мені здається, що будь-яке спілкування з приводу українського майбутнього має відбуватися із залученням України", - підкреслила Зеркаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа повинна призначити нового спеціального посланника для контактів безпосередньо з одним з головних помічників російського президента Володимира Путіна Владиславом Сурковим.

Сурков був внесений в санкційні списки ЄС і США в березні 2014 року, йому заборонений в'їзд до країн Євросоюзу і США. Він звинувачується СБУ в організації терористичних акцій під час подій 2014 року в Києві і Криму.