В МИД прокомментировали возможное участие Суркова в переговорах по Украине

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что любые переговоры с участием представителей США и России о будущем Украины должны происходить при участии самой Украины.

Об этом она заявила в эфире "5 канала".

"Будет много зависеть от личности, во-первых, которая будет определена коммуникатором не только с Россией, а вообще с Европой со стороны администрации Трампа, поскольку сейчас такого человека нет. Конечно, очень многое будет зависеть от того, какой они выберут путь коммуникации. Я не могу сказать, что я всегда была фаном формата общения Нуланд-Сурков. Мне кажется, что любое общение по поводу украинского будущего должно происходить с привлечением Украины", - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа должна назначить нового специального посланника для контактов непосредственно с одним из главных помощников российского президента Владимира Путина Владиславом Сурковым.

Сурков был внесен в санкционные списки ЕС и США в марте 2014 года, ему запрещен въезд в страны Евросоюза и США. Он обвиняется СБУ в организации террористических акций во время событий 2014 года в Киеве и Крыму.