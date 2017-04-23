Окупанти в Криму визнали, що відпочивати в Туреччині удвічі дешевше

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Неділя, 23 квітня 2017, 03:42

Вартість відпочинку в Криму для росіян вище в два рази, ніж в Туреччині, і це не кажучи вже про різницю в якості сервісу.

Про це повідомив представник окупаційної влади Криму, так званий міністр курортів і туризму Сергій Стрельбицький, пише Кримінформ.

За його словами, тижневий тур до Криму на двох, що включає розміщення в стандартному номері готелю "три зірки" зі сніданком коштує в 34 710 рублів плюс 30 000 - авіапереліт з Москви і назад, плюс 2 000 рублів - трансфер аеропорт-готель-аеропорт, що в сумі складає 66 710 рублів, в той час як тижневий пакет до Туреччини "все включено" на двох з авіаперельотом з Москви і назад і трансфером буде коштувати 39 294 рубля.

Стрельбицький додав, що серед об'єктів розміщення категорії "чотири зірки" Крим виявляється дорожче Туреччини вже в два рази, а з послугою "все включено" - навіть в 2,74 рази. У категорії "п'ять зірок" відпочинок в кримських готелях в 3,4 рази дорожче, ніж у Туреччині, а з послугою "все включено" - в 3,74 рази.

При цьому Стрельбицький заявив, що турецька сторона спеціально встановлює ціни нижче ринкових.

Теми: Крим окупація
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